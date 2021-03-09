Челябинск, 9 марта 2021, 16:59 — REGNUM В Уральском государственном педагогическом университете прошел окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Проект проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Среди полуфиналистов Челябинскую область представлял Алексей Маклаков из Магнитогорска, именно он 22 января 2020 года на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства с идеей провести конкурс для студентов. Юноша предложил включить в действующие конкурсы раздел для студентов педагогических специальностей, чтобы будущие педагоги могли «работать на своё творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство ещё на этапе обучения в вузе». Спустя год идея Алексея Маклакова получила реальное воплощение: президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила конкурс «Учитель будущего. Студенты», а сам инициатор успешно прошел дистанционные испытания и приехал в Екатеринбург на полуфинал проекта в центр «Учитель будущего» УрГПУ и вышел в финал.
Алексей Маклаков считает, что учитель будущего должен обладать эмпатией и постоянно обеспечивать обратную связь для своих учеников. Он уверен, что под руководством современного педагога школьники могут достигнуть самых небывалых высот. Ведь сегодня у них есть огромное количество возможностей побеждать во всероссийских олимпиадах, выезжать в образовательный центр «Сириус», участвовать в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформа помогает талантливой молодежи самореализоваться и заявить о себе, участвуя в таких конкурсах, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», проектах «ТопБЛОГ» и «Профстажировки 2.0», «Мастера гостеприимства» и других.
Алексей Маклаков отметил, что, став участником конкурса «Учитель будущего. Студенты», он ощущает себя частью большой команды молодых педагогов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).
Напомним, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».