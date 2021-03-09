Челябинск, , 16:59 — REGNUM В Уральском государственном педагогическом университете прошел окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Проект проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Среди полуфиналистов Челябинскую область представлял Алексей Маклаков из Магнитогорска, именно он 22 января 2020 года на встрече выпускников образовательного центра «Сириус» с президентом России Владимиром Путиным обратился к главе государства с идеей провести конкурс для студентов. Юноша предложил включить в действующие конкурсы раздел для студентов педагогических специальностей, чтобы будущие педагоги могли «работать на своё творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство ещё на этапе обучения в вузе». Спустя год идея Алексея Маклакова получила реальное воплощение: президентская платформа «Россия — страна возможностей» запустила конкурс «Учитель будущего. Студенты», а сам инициатор успешно прошел дистанционные испытания и приехал в Екатеринбург на полуфинал проекта в центр «Учитель будущего» УрГПУ и вышел в финал.

«Уже есть действующий конкурс для учителей, которые работают как штатные специалисты в школах. И у меня возникла идея сформировать новую команду, команду молодых педагогов, которые уже завтра выйдут со студенческой скамьи и войдут в новую, школьную жизнь. Мне кажется, было бы очень интересным опытом, чтобы они продемонстрировали свои педагогические способности, весь свой энтузиазм, свою любовь к предмету. Они обладают знаниями не только в области своего предмета, но и знают возрастные особенности детей, знают, как стать для них другом, наставникам, и мне кажется очень важным показать эти качества сегодня, в современной системе образования, — рассказал журналистам Алексей Маклаков, — Я хочу отметить, что конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» дарят нам очень много. Главная идея в том, чтобы дать крутой старт абсолютно каждому человеку, каждому жителю России, независимо от возраста, сферы интересов и профессиональной деятельности, от того, где он живет, какое у него финансовое положение. Возможности для собственного роста есть у каждого человека. Конкурсы платформы «Россия — страна возможностей» это доказывают. Мне удалось принять участие во многих проектах: олимпиада «Я — профессионал» и конкурс «Лига вожатых», а также поездка в образовательный центр «Сириус» и стажировка в международном детском центре «Артек». Участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты» — это возможность сегодня прикоснуться к настоящему образованию и образованию завтрашнего дня».

Алексей Маклаков считает, что учитель будущего должен обладать эмпатией и постоянно обеспечивать обратную связь для своих учеников. Он уверен, что под руководством современного педагога школьники могут достигнуть самых небывалых высот. Ведь сегодня у них есть огромное количество возможностей побеждать во всероссийских олимпиадах, выезжать в образовательный центр «Сириус», участвовать в проектах и конкурсах президентской платформы «Россия — страна возможностей». Платформа помогает талантливой молодежи самореализоваться и заявить о себе, участвуя в таких конкурсах, как «Лидеры России», «Мой первый бизнес», «Я — профессионал», проектах «ТопБЛОГ» и «Профстажировки 2.0», «Мастера гостеприимства» и других.

Алексей Маклаков отметил, что, став участником конкурса «Учитель будущего. Студенты», он ощущает себя частью большой команды молодых педагогов.

«Уверен, когда конкурс закончится, наше общение будет продолжаться, и вместе с ребятами и из моего региона, и из ближайших регионов мы сможем вместе придумывать крутые педагогические проекты и масштабировать их на всю Россию», — подчеркнул Алексей Маклаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Напомним, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».