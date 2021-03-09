Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала «Автомобилист» (Екатеринбург) на 300 тыс. рублей за критику работы арбитров в серии плей-офф с «Авангардом» (Омск). Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе лиги.

«Данная публикация клуба нарушает регламент КХЛ, к «Автомобилисту» будут применены дисциплинарные санкции по ст. 24 (п.1, пп.1.24) спортивного регламента КХЛ», — отметили в пресс-службе.

8 марта «Автомобилист» в Екатеринбурге во II овертайме уступил «Авангарду» — 3:4 в четвертом матче I раунда плей-офф КХЛ. После матча на официальном сайте «Автомобилиста» появился материал, в котором судейство было охарактеризовано как «беспредел».