Москва, , 17:00 — REGNUM Идея расширить федеральную часть списков партий для участия в выборах укладывается в тренд на усиление «большой четверки». Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

«Предложение укладывается в тренд на усиление «большой четверки». Модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной», — заявил Володин.

Он обратил внимание на то, что партийно-политическая система развивается, не стоит на месте. В целом, по мнению Володина, предложение дает больше возможности для оппозиционных партий.

Так, по его словам, расширение федерального списка выгодно «Справедливой России», объединившей левопатриотические силы, а также партии лидерского типа ЛДПР — при голосовании избиратель во многом ориентируется на тех, кто стоит во главе списка.

В то же время для КПРФ расширение федерального списка кандидатов не так актуально для КПРФ, так как партия представлена во всех регионах, полагает Володин.

Меньше всего эта идея что-то значит для «Единой России», так как партия работает в регионах и широко там представлена, отметил спикер Госдумы.

Федеральная часть партийных списков на выборах в Госдуму может увеличиться. Такую возможность рассматривает администрация президента. Как сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники, речь идет о вероятном увеличении списка с 10 до 15 человек.

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