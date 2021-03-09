Москва, , 16:50 — REGNUM Футбольноый клуб «Спартак» (Москва) намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (РФС) с просьбой отменить жёлтую карточку защитника Самуэля Жиго, полученную в матче 21 тура с «Краснодаром» (6:1).

«Клуб планирует обратиться в РФС с просьбой рассмотреть эпизод с получением жёлтой карточки Жиго», — заявил директор департамента по связям с общественностью клуба Антон Фетисов, передает"Спорт-Экспресс».

Предупреждение в игре с «Краснодаром» стало для Жиго четвёртым, из-за этого он вынужден пропустить матч 22 тура с «Динамо» 13 марта.