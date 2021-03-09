Донецк, 9 марта, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Обстрелу из миномётов калибром 120 мм подвергли ВСУ село Весёлое (ДНР), сообщает 9 марта Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Dpsu.gov.ua Украинский миномётчик

Атаку украинские боевики начали в 14:25 мск: в направлении населённого пункта они выпустили 12 мин со стороны села Водяное (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ за сутки 8 марта трижды нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ДНР.