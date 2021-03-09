* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 16:45 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приглашено участвовать в конференции по Афганистану, которая пройдет в Москве, сообщает 9 марта РИА Новости со ссылкой на официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре Мухаммеда Наима.

По его словам, руководство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изучает вопрос своего участия в Московской конференции по Афганистану.

«Мы получили такое приглашение, и будем изучать этот вопрос», — цитирует агентство слова Наима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России официально подтвердил проведение конференции по Афганистану в Москве 18 марта.

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