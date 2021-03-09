Белгород, , 16:46 — REGNUM 17 тысяч квадратных метров дорожного полотна предстоит отремонтировать рабочим в ближайшее время в Белгороде. По словам мэра Юрия Галдуна, ямочный ремонт завершится до 20 апреля, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе городской администрации.

Ямы на дороге Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

В Белгороде на ямочном ремонте ежедневно работают шесть бригад. Литым асфальтобетоном им предстоит выполнить работы на 17 тысячах кв. метров дорожного полотна, из которых порядка пяти тысяч — аварийные.

«1м718 кв. м уже сделано — это 33% от общего числа аварийных кв. метров. 29 марта все аварийные участки будут закрыты, до 20 апреля полностью выполним весь объём работ. За эти выходные усилились очень сильно», — рассказал на совещании в областном правительстве отметил Юрий Галдун.

В Белгороде также началась генеральная уборка: рабочие очищают дороги, газоны и пешеходные зоны от песка и мелкого мусора, обрезают деревья, кустарники и многолетники. На этих работах заняты ещё семь бригад и 14 машин.