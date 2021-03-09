Токио, , 16:44 — REGNUM Nintendo представила три новые фигурки Amiibo по мотивам игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Их изображения были опубликованы 9 марта на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/NintendoAmerica/status/1369085099195596800

Фигурки появятся в продаже 9 июля 2021 года одновременно с релизом игры — приобрести их можно будет только в сети GameStop. Каждый Amiibo откроет геймерам доступ к уникальному комплекту многослойных доспехов.

Напомним, Amiibo — это серия специальных интерактивных фигурок, разработанных Nintendo. При соединении с игровой консолью они дают геймерам различные преимущества и уникальные предметы в играх компании.

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