Штутгарт, Германия, , 16:40 — REGNUM Защитник немецкого футбольного клуба «Штутгарт» Вальдемар Антон отказался от перехода в «Зенит». Об этом 9 марта сообщает портал Fussballtransfers.

Отмечается, что «Зенит» был заинтересован в его приглашении в летнее трансферное окно, но 24-летний футболист ответил отказом, заявив, что не планирует переезжать в Россию.

Антон является гражданином Германии, а родился в Узбекистане. Он выступает за «Штутгарт» с 2020 года, а до этого защищал цвета клуба «Ганновер-96».

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