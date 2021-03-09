Париж, , 16:40 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен хочет провести референдум на тему защиты окружающей среды. Об этом 9 марта сообщает Le Parisien.

Ле Пен представила прессе во вторник, 9 марта, проект референдума по теме защиты окружающей среды, состоящий из 15 вопросов. В основе этой идеи лежит предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести поправки в статью 1 Конституции, чтобы уточнить, что республика «гарантирует сохранение окружающей среды и биологического разнообразия и борьбу с изменением климата». По словам Марин Ле Пен, этот вопрос уже содержится в уставе по окружающей среде 2004 года, который имеет конституционное значение.

Список вопросов, которые Ле Пен хотела бы задать французам на референдуме:

Хотите ли вы, чтобы в нашей конституции закреплялась обязанность охранять природу и наше материальное и нематериальное наследие?

Хотели бы вы ввести единую подробную маркировку продуктов питания?

Вы хотите, чтобы Франция продолжала инвестировать в ядерную и возобновляемую энергию?

Вы хотите, чтобы материнские компании несли ответственность за ущерб окружающей среде, причиненный их дочерними компаниями?

Желаете ли вы, чтобы утверждения строительства объектов инфраструктуры или общественных объектов, представляющих национальный интерес, были согласованы с парламентом?

Вы хотите, чтобы действия Европейского Союза, которые не соответствовали бы Экологическому уставу, не применялись бы во Франции?

Вы хотите иметь возможность приостановить любой проект строительства ветряных турбин?

Вы хотите иметь возможность приостановить любой проект по постройке торговых центров?

Вы хотите ограничить любое новое строительство на сельскохозяйственных угодьях?

Вы хотите расширить озеленения в городах и в местах TVB (проект, целью которого является включение сохранения биоразнообразия в решения по землепользованию, посредством создания сетки биологических коридоров, чтобы виды животных и растений могли циркулировать в соответствии со своим естественным жизненным циклом — прим. ИА REGNUM ), установив ограничения для коммун?

Вы хотите, чтобы за обслуживание «естественной зоны хранения углерода» (изгороди, водно-болотные угодья и т. д.) фермеры получали вознаграждение?

Вы хотите запретить импорт товаров (сельскохозяйственных или промышленных), производство которых запрещено во Франции?

Вы хотите, чтобы НДС товаров менялся в зависимости от возможности их ремонтировать и перерабатывать?

Вы хотите, чтобы Франция ввела налог на импортные товары для компенсации воздействия их производства и транспортировки на окружающую среду?

Вы хотите, чтобы импортер или дистрибьютор несли ответственность за продажу на французском рынке дефектного или не соответствующего действующим правилам продукта?

Напомним, что Марин Ле Пен на прошлых президентских выборах во Франции в 2017 году вышла во второй тур, где проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону. В начале прошлого года Ле Пен заявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с результатами опроса, проведённого в январе 2021 года, за Ле Пен готовы проголосовать 26−27%, за Макрона — 23−24%.