Париж, 9 марта 2021, 16:40 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» и депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен хочет провести референдум на тему защиты окружающей среды. Об этом 9 марта сообщает Le Parisien.

Ле Пен представила прессе во вторник, 9 марта, проект референдума по теме защиты окружающей среды, состоящий из 15 вопросов. В основе этой идеи лежит предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести поправки в статью 1 Конституции, чтобы уточнить, что республика «гарантирует сохранение окружающей среды и биологического разнообразия и борьбу с изменением климата». По словам Марин Ле Пен, этот вопрос уже содержится в уставе по окружающей среде 2004 года, который имеет конституционное значение.

Список вопросов, которые Ле Пен хотела бы задать французам на референдуме:

  • Хотите ли вы, чтобы в нашей конституции закреплялась обязанность охранять природу и наше материальное и нематериальное наследие?

  • Хотели бы вы ввести единую подробную маркировку продуктов питания?

  • Вы хотите, чтобы Франция продолжала инвестировать в ядерную и возобновляемую энергию?

  • Вы хотите, чтобы материнские компании несли ответственность за ущерб окружающей среде, причиненный их дочерними компаниями?

  • Желаете ли вы, чтобы утверждения строительства объектов инфраструктуры или общественных объектов, представляющих национальный интерес, были согласованы с парламентом?

  • Вы хотите, чтобы действия Европейского Союза, которые не соответствовали бы Экологическому уставу, не применялись бы во Франции?

  • Вы хотите иметь возможность приостановить любой проект строительства ветряных турбин?

  • Вы хотите иметь возможность приостановить любой проект по постройке торговых центров?

  • Вы хотите ограничить любое новое строительство на сельскохозяйственных угодьях?

  • Вы хотите расширить озеленения в городах и в местах TVB (проект, целью которого является включение сохранения биоразнообразия в решения по землепользованию, посредством создания сетки биологических коридоров, чтобы виды животных и растений могли циркулировать в соответствии со своим естественным жизненным циклом — прим. ИА REGNUM), установив ограничения для коммун?

  • Вы хотите, чтобы за обслуживание «естественной зоны хранения углерода» (изгороди, водно-болотные угодья и т. д.) фермеры получали вознаграждение?

  • Вы хотите запретить импорт товаров (сельскохозяйственных или промышленных), производство которых запрещено во Франции?

  • Вы хотите, чтобы НДС товаров менялся в зависимости от возможности их ремонтировать и перерабатывать?

  • Вы хотите, чтобы Франция ввела налог на импортные товары для компенсации воздействия их производства и транспортировки на окружающую среду?

  • Вы хотите, чтобы импортер или дистрибьютор несли ответственность за продажу на французском рынке дефектного или не соответствующего действующим правилам продукта?

Напомним, что Марин Ле Пен на прошлых президентских выборах во Франции в 2017 году вышла во второй тур, где проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону. В начале прошлого года Ле Пен заявила, что будет баллотироваться на пост президента Франции в 2022 году. Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с результатами опроса, проведённого в январе 2021 года, за Ле Пен готовы проголосовать 26−27%, за Макрона — 23−24%.