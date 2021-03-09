Воронеж, , 16:39 — REGNUM Два грузовых автомобиля и трактор столкнулись в Хохольском районе Воронежской области днём 9 марта, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова. В результате пострадали четыре человека.

Авария произошла около 14:30 в Хохольском районе на 41 км автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика Hino, двигавшийся в сторону областного центра, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «ГАЗель», которая в этом момент осуществляла перекрытие одной из транспортных полос для проведения ремонтно-дорожных работ.

В результате «ГАЗель» отлетела на троих дорожных рабочих, а затем врезалась в трактор. В результате пострадали 51-летний водитель «ГАЗели» и дорожные рабочие 31, 44 и 45 лет.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняют все обстоятельства происшествия.