История вопроса

Субботником принято называть добровольный неоплачиваемый труд на благо общества в нерабочее время.

Первый субботник состоялся 12 апреля 1919 года в депо железнодорожной станции Москва-Сортировочная, когда группа из 15-и рабочих в выходной по собственной инициативе отремонтировала паровоз. осле этого субботники стали проводиться и на других предприятиях.

Председатель Совнаркома В.И. Ленин в своей статье «Великий почин» отметил субботники как зачатки нового, коммунистического отношения к труду. После его статьи субботники стали проводиться повсеместно. Они сыграли большую роль в наведении порядка в разрушенной Гражданской войной стране.

До конца 1930-х годов, на энтузиазме первых пятилеток, субботники были действительно добровольными, но постепенно руководство предприятий и организаций стало злоупотреблять ими, и превращать в принудительные. В позднесоветские времена субботники сохранились, но принцип добровольности, формально сохраняемый, фактически не соблюдался. Иногда это были просто рабочие субботы, иногда – мероприятия по приведению в порядок зданий и прилегающей территории.

В капиталистической экономике понятие «субботник» не имеет смысла, поскольку любой труд выполняется в чьих-то частных интересах, и должен быть оплачен. В постсоветских странах в настоящее время «субботниками» называют мероприятия по уборке и благоустройству территории, проводимые силами работников, в чьи обязанности такого рода работы не входят. Также, в ироническом смысле «субботником» иногда называют любой неоплачиваемый труд.

Общегосударственные субботники сохранились в Узбекистане и Белоруссии, но никакой речи о добровольности там уже нет, хотя государственная пропаганда утверждает обратное. Фактически, это принудительный неоплачиваемый рабочий день в пользу государства.

