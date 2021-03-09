Москва, 9 марта 2021, 16:37 — REGNUM В Москве общегородской субботник пройдёт 24 апреля. Распоряжение об этом подписал мэр города Сергей Собянин.
Согласно информации пресс-службы мэра, с 1 по 30 апреля в столице пройдёт месячник по уборке и благоустройству, а на 24 апреля планируется проведение традиционного общегородского субботника.
В уборке московских улиц могут принять участие все желающие, власти обеспечат их необходимым инвентарём. Для организации работ в городе создан штаб под руководством вице-мэра Петра Бирюкова.