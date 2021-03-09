Вашингтон, , 16:59 — REGNUM В США разрешат гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, устраивать массовые встречи без обязательного ношения масок. Об этом 9 марта сообщает Associated Press со ссылкой на новые рекомендации центров по контролю и профилактике заболеваний.

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«Это первый шаг к восстановлению нормальной жизни», — сообщила Рошель Валенски, директор центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Полностью вакцинированным гражданам позволят не дистанцинироваться друг с другом, а также встречаться с теми, кто мало подвержен развитию тяжелой формы коронавируса.

Данное руководство выпустили в связи с возрастающим числом вопросов от вакцинированных людей.

Напомним, что примерно 31 млн американцев, 9% населения США, получил уже две вакцины от COVID-19.