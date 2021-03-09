Кишинёв, , 16:36 — REGNUM Ультиматум президенту Молдавии Майи Санду Партия социалистов предъявит 11 марта — после заседания политисполкома по разработке плана действий спасения страны от хаоса, сообщается в опубликованном 9 марта заявлении партии.

Комментируя политическую ситуацию в республике, партия характеризует её как нежелание Санду вести «диалог, предложенный несколькими парламентскими партиями». При этом она «отказывается соблюдать конституцию и выполнять решения Конституционного суда».

Социалисты охарактеризовали такое поведение главы государства как «узурпацию государственной власти».

Они заявили, что Молдавия катится к хаосу по вине аппарата президента, «отсутствия функционального правительства, озабоченности некоторых руководителей государства предвыборными интересами».

Напомним, сегодня, 9 марта, истёк срок ультиматума Игоря Додона, возглавляющего Партию социалистов Молдавии, который он выдвинул Санду 1 марта: она должна была, согласно требованию оппозиционной партии, к сегодняшнему дню выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

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