Лос-Анджелес, США, , 16:34 — REGNUM Американский актёр и режиссёр Брюс Кэмпбелл подтвердил, что съёмки фильма Evil Dead Rise стартуют уже в 2021 году. Об этом 8 марта сообщил портал ComicBook.

Съёмки фильма начнутся в конце 2021 года. В качестве основной локации выбрана Новая Зеландия.

Напомним, Evil Dead («Зловещие мертвецы») — это серия фильмов ужасов о противостоянии людей и кандарийских демонов дедайтов. Первая часть франшизы от режиссёра Сэма Рейми вышла в 1981 году.

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