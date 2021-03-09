Москва, , 16:32 — REGNUM На сегодняшний день в России некоторые участники риэлтерского рынка, в частности отдельные инвесторы, стараются на крайне невыгодных условиях выдавать физическим лицам ипотечные займы под залог жилья или офисного помещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил член политсовета отделения «Партии Роста» в Свердловской области, управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ ужесточили требованиям к организациям, которые могут выдавать ипотечные кредиты.

«На сегодняшний день некоторые участники риэлтерского рынка, в частности отдельные инвесторы, стараются на крайне невыгодных условиях выдавать физическим лицам ипотечные займы под залог жилья или офисного помещения. Их главная цель — получить обратно недвижимость и выиграть в цене. Такие кредиторы всеми возможными способами создают для заемщиков практически невыполнимые условия своевременного погашения долга, — сказал Головченко. — Они обманывают потребителей, включая в договор скрытые комиссии и хитрые юридические условия, завышая размер процентов в несколько раз и пр. Как показывает наша практика, в итоге эти заемщики оказываются под атакой жестких штрафов и прочих подобных мер воздействия со стороны кредиторов».

Таких недобросовестных кредиторов, как подчеркнул Головченко, единицы, однако их присутствие на рынке буквально обязывает государство вводить меры по пресечению их деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Дмитрий Панов заявил, что решения властей РФ по дальнейшему урегулированию рынка ипотечного кредитования целесообразны и обоснованы.

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