Москва, , 16:31 — REGNUM Резкий всплеск банкротств, зафиксированный в России в 2020 году, был закономерен, потому что неожиданные потрясения, которые пережил бизнес из-за ограничений региональных властей, для многих оказались невосполнимы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил руководитель московского регионального отделения «Партии Роста», бизнесмен Дмитрий Пурим.

«Чтобы отыграть эти последствия потребуются годы, — сказал он. — Ведь восстановление объёмов — это не все. Нужно восполнить накопленные убытки. Те меры поддержки, которые реализует правительство, следует продолжать, чтобы всплеск не перерос в систему вымирания отраслей. Открыть новый бизнес в России не так уж просто, как кажется. Если физлицо признано банкротом, то действует прямой запрет на управление бизнесом. В течение пяти лет второй раз обанкротиться будет невозможно, и кредит, конечно, банки банкроту не дадут ещё много лет».

Банкротство, как подчеркнул Пурим, несомненно, факт отрицательный, но институт объявления несостоятельности — неотъемлемая часть экономических процессов и способ оздоровления предприятий и корректировки направлений развития бизнеса.

«Искусственное недопущение банкротств может повредить всей экономике и развитию предпринимательства, — сказал Пурим. — Важная специфика российского института банкротства в том, что к предпринимателю-бенефициару могут быть применены меры не только административные, но и уголовные. Очень часто банки налагают взыскание на личное имущество семьи должника».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что то, что в 2020 году Россия столкнулась с резким ростом числа банкротств, объясняется как объективными, так и субъективными причинами.

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