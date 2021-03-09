Элиста, , 16:29 — REGNUM В Калмыкии предстоит смена председателя Совета старейшин при главе республики, следует из указа главы региона Бату Хасикова.

«Освободить Богданова Валерия Петровича от занимаемой должности председателя Совета старейшин при главе Республики Калмыкия по инициативе работника (по собственному желанию)», — сказано в документе.

ИА REGNUM отмечает, что Валерий Богданов 7 марта отметил 80-летний юбилей. В 1991 году ему было присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Калмыцкой ССР — Хальмг Тангч», в 1997 году — почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Кроме того, он награжден «Орденом Дружбы», а также является Почётным гражданином Калмыкии. В разные годы Богданов занимал должности вице-президента Калмыкии, председателя правительства РК, советника главы республики.