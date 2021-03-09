Ирвайн, США, , 16:29 — REGNUM Сегодня, 9 марта, в игре Overwatch стартует временное событие под названием «Испытание Пачимари». Об этом сообщалось на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/PlayOverwatch/status/1369000978645536768

Новое испытание будет посвящено Пачимари — вымышленным существам, которые пользуются большой популярностью во вселенной игры Overwatch. Однако разработчики пока не раскрыли, в чём именно будет заключаться событие и какие награды получат геймеры.

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер от студии Blizzard Entertainment. В нём две команды игроков сражаются друг с другом, управляя уникальными героями с различными сверхспособностями.

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