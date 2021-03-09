Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Российский этнографический музей разработал две специальные экскурсионные программы по случаю масленичной недели. Об этом сообщила 9 марта научный сотрудник отдела этнографии русского народа Валентина Кузнецова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Масленичная программа в музее продолжится до конца марта. Две новые экскурсии предназначены и для организованных групп, включая детей от 5 лет, и для индивидуальных посетителей.

Гости музея смогут познакомиться с аутентичными экспонатами с вековой историей, узнать о традициях празднования Масленицы в различных губерниях Российской империи, о сохранившихся традициях. Детей ждут различные забавы, мастер-классы по изготовлению куклы Масленицы в традиционной технике и хоровод.

«Конечно, сжигание чучела музейным пространством не предусмотрено, но проникнуться масленичным духом можно будет вплоть до конца марта», — добавила Кузнецова.

Кульминационный момент сжигания чучела у славян имел различные вариации, уточнила она. Например, на русском севере сжигали не чучело, а большое колесо за пределами деревни, на возвышенности, иногда его могли спустить с горы, но символизм в него вкладывали тот же.

«Если говорить об исторической ретроспективе, то масленичные традиции были очень разнообразны. В одних губерниях Российской империи к Масленицы начинали готовиться загодя, в других праздник носил более скромный характер, но с четверга у нас начинается «Широкая Масленица»: основные праздничные события были приурочены к последним четырем дням Сырной недели», — пояснила Кузнецова.

Масленица в традиционной культуре — праздник, который не имел ни возрастных, ни гендерных аспектов, подчеркнула она, в нем участвовали все — старики, дети, молодежь. Он подразумевал веселье, забавы, катание на санях, посещение родственников, а также и поминальный аспект — поход на кладбище.

«В некоторых губерниях даже первый блин посвящался именно ушедшим родственникам. Это многокомпонентное явление и поистине любимый народный праздник», — сказала Кузнецова.

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