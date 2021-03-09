Будапешт, , 16:28 — REGNUM Венгерская система здравоохранения не справляется с наплывом пациентов с COVID-19 — в больницах не хватает мест. Об этом, как передает Onet. pl, сообщил 9 марта руководитель Института инфекционных заболеваний Больничного центра в Будапеште Янош Шлавик журналистам.

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«Практически все больничные койки, отведенные для пациентов с COVID-19, уже заняты. И такая картина, насколько мне известно, по всей Венгрии. При этом, всё больше и больше пациентов с данным диагнозом попадают в больницы. Впервые с начала пандемии довольно внушительный процент тех, кто попадает в реанимации и на искусственную вентиляцию легких», — заявил Шлавик.

При этом, он отметил, что ситуация будет развиваться в зависимости от того, как пройдет вакцинация населения от COVID-19.

По его словам, на сегодняшний день вакцинировано в стране более миллиона человек, но как минимум 2−2,5 миллиона человек должны получить вакцину для прекращения эпидемии в Венгрии.