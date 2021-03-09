Севастополь, , 16:26 — REGNUM АО «Корпорация развития Севастополя» возглавил Роман Величинской, нового руководителя корпорации 9 марта на аппаратном совещании представил губернатор Михаил Развожаев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Роман Дмитриевич Величинский родом из Севастополя, вошел в 50 финалистов конкурса «Команда Севастополя». Имеет большой опыт работы в инвестиционной сфере в Москве, на Дальнем Востоке», — сказал Михаил Развожаев.

Ранее Величинский работал на посту управляющего директора АНО «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Дальнего Востока.

АО «Корпорация развития Севастополя» учреждено правительством Севастополя в ноябре 2016 года. Первым руководителем корпорации был назначен предприниматель Олег Николаев. В 2018 году Николаев был уволен после конфликта с городскими властями, на пост был назначен Дмитрий Курков, который проработал до октября 2019 года.

Между тем в сентябре 2020 года Ленинский районный суд Севастополя признал незаконным приказ об увольнении Николаева с должности гендиректора «Корпорации развития Севастополя».