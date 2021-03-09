Смоленск, , 16:24 — REGNUM Заместитель начальника Смоленской таможни задержана по подозрению в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР 9 марта. Также по подозрению в даче взятки задержан генеральный директор коммерческой организации.

По версии следствия, в 2019—2020 годах заместитель начальника Смоленской таможни ЦТУ ФТС России получила от генерального директора коммерческой организации взятку имущественного характера на общую сумму не менее двух миллионов рублей. Деньги предназначались за «общее покровительство и осуществление действий в пользу фирмы, выражавшихся в содействии оформлению импортных товаров». Вознаграждение, в частности, выразилось в проведении и оплате работ по строительству дома сотрудницы таможни, обеспечении коттеджа бытовой техникой.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства подозреваемых, в офисах коммерческой фирмы, в служебных кабинетах Смоленской таможни. В коттедже подозреваемой изъяты дорогостоящая бытовая техника и оборудование, которые явились предметом взятки. Оба подозреваемых задержаны, с ними проводятся следственные действия.