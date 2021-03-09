Москва, 9 марта, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев вернулся к тренировкам с командой. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе клуба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Акинфеев

Отмечается, что Акинфеев вернулся к тренировкам после болезни. При этом в клубе не уточнили, когда он сможет сыграть в официальном матче.

В конце февраля сообщалось, что Акинфеев был изолирован от команды из-за недомогания и возможного заражения коронавирусом. В связи с этим ЦСКА отозвал из аренды в «Урале» вратаря Илью Помазуна.