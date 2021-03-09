Рязань, , 16:29 — REGNUM В транспортировке и сбыте фальшивых банкнот номиналом пять тысяч рублей подозреваются двое 19-жителей Рязани. Молодого человека и девушку связывали романтические отношения, теперь в отношении них возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Автомобиль подозреваемых остановили оперативники в Рыбновском районе. За рулём иномарки находилась девушка, на пассажирском сидении её приятель, с которым они проживают совместно и находятся в отношениях. В салоне машины были обнаружены три поддельные банкноты каждая номиналом пять тысяч рублей и продукты питания. В ходе расследования установлено, что молодые люди причастны к и сбыту фальшивых денег — за один день они расплатились двумя фальшивыми купюрами в магазинах Рыбновского района и ещё тремя в продуктовых магазинах Рязанского района. Месяцем ранее влюблённые сбыли ещё одну поддельную пятитысячную банкноту.

За перевозку и сбыт фальшивых денег в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.