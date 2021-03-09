Москва, , 16:21 — REGNUM То, что в 2020 году Россия столкнулась с резким ростом числа банкротств, объясняется как объективными, так и субъективными причинами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя информацию о резком росте количества индивидуальных предпринимателей, которые стали банкротами.

«Безусловно, объективным фактором является пандемия. Она наиболее сильно ударила по сферам с коротким сроком оборота капитала. Резкое падение спроса вызвало невозможность пополнения необходимого оборотного капитала. Именно в таких сферах и работают в основном самозанятые и ИП. Падение спроса в 2020 году по некоторым отраслям превышало 60% — это весьма существенный удар по финансовому состоянию предпринимателя. В сфере туристических услуг этот показатель стал значительно больше», — сказал Ковригин.

Но увеличение числа банкротств, как подчеркнул Ковригин, имело также и субъективные причины.

«Граждане стали более информированными в области банкротства физлиц. В 2018—2020 годах в России наблюдался бум активности организаций, предлагающих сопровождение процедуры банкротства физлицам, — сказал экономист. — Кроме того, пандемия стала толчком для некоторых предпринимателей, давно уже собиравшихся закрыть убыточные бизнесы и решить проблемы с долгами. Для экономики увеличение банкротств самозанятых и ИП — это серьёзный удар в основном в части ситуации с занятостью. Растёт безработица, прежде всего скрытая».

При этом он уточнил, что серьёзных налоговых потерь для российского бюджета нет.

«К сожалению, малый бизнес в России пока ещё не так развит и не составляет основную долю налоговых платежей бюджета», — пояснил Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с банкротствами предпринимателей в РФ высказывался профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнес под угрозой закрытия: в РФ предприниматели опасаются банкротства