Элиста, , 16:20 — REGNUM В Республике Калмыкия состоялась торжественная встреча пассажиров первого в истории прямого рейса Минеральные Воды — Элиста. Время в пути составило один час. Пассажирке, которая первой купила билет на рейс, вручили ценный подарок.

Известно, что самолёт авиакомпании Utair будет летать по маршруту дважды в неделю на пассажирских самолётах ATR-72, рассчитанных на 70 посадочных мест.

По словам заместителя председателя правительства Калмыкии Нарана Кюкеева, что за последние три года количество рейсов увеличилось почти втрое, а пассажиропоток вырос в шесть раз. Планируется связать Элисту регулярным авиасообщением не только с Ростовом-на-Дону и Сочи, но с регионами Сибири и среднего Поволжья. Предстоит работа по развитию субсидированных рейсов.

«Аэропорт плотно занимается работой с внешними инвесторами, планируется войти во взаимовыгодное сотрудничество, что позволит открыть новый аэровокзал», — поделился планами Кюкеев.