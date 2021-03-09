Москва, , 16:16 — REGNUM Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал состав команды на этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария). Об этом 9 марта сообщает «Спорт-экспресс».

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Евгений Белов, Артём Мальцев, Илья Порошкин и Андрей Ларьков.

В составе женской команды выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина, Мария Истомина и Алиса Жамбалова.

По словам Бородавко, Денис Спицов не будет принимать участие, потому что сломал руку, а у Яны Кирпиченко после 30-километровой гонки поднялась температура.

Заключительный этап сезона 2020/21 пройдёт 13 и 14 марта в Энгадине (Швейцария).