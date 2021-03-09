Киев, , 16:14 — REGNUM На сегодня четыре области Украины находятся в «красной» зоне по коронавирусу (наибольший уровень опасности и действующих ограничений), а еще почти десять областей недалеки от этого уровня, заявил 9 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Отметим, что всего на Украине 24 области, так что тяжелая ситуация с болезнью складывается более чем в половине страны.

«В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен красный уровень. Сегодня это Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская и Львовская области. Также почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню», — подчеркнул Шмыгаль.

Сегодня же мэр Львова — главного города Западной Украины — заявил, что ситуация достаточно тревожная, поэтому городские власти «вынуждены принимать достаточно непростые решения». По словам медиков, отметил мэр, текущая волна коронавируса является «очень агрессивной», и ежедневно в больницы поступает около 30 новых «тяжёлых» пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации, за прошедшую неделю (1−7 марта) в стране выявили почти 55 тысяч новых случаев, что на 10 тысяч более, чем неделей ранее. Власти заявили, что на Украине сейчас началась третья волна коронавируса.