Ижевск, , 16:12 — REGNUM В Удмуртии за неделю с 1 по 7 марта с симптомами ОРВИ (острого респираторного вирусного заболевания) за медицинской помощью обратились 11 720 человек. Об этом сообщает региональное управления Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 44,8%.

Только в Ижевске заболел 5441 человек, в числе которых 3434 ребенка в возрасте до 14 лет. В Ижевске заболеваемость ниже эпидпорога на 11%.

Из-за повышения уровня заболеваемости ОРВИ на указанной неделе были полностью закрыты три детских сада — в Красногорском, Завьяловском и Алнашском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа по настоящее время в Удмуртию воздушными транспортом из-за границы прибыли 17 334 человека. Из этого числа 482 человека не сдали по приезду обязательный тест на коронавирус, являясь потенциальными носителями инфекции. По данным фактам было составлено 184 протокола об административном правонарушении, до 9 марта суды республики по итогам рассмотрения 68 таких дел наложили штрафы на общую сумму 573 тыс. рублей.

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