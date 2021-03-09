Ярославль, , 16:11 — REGNUM 9 марта в Ярославле стартовал караоке-конкурс «Голос Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

Логотип конкурса МОТ «Золотое кольцо»

Проект запущен для развития новых музейных и туристических направлений знаменитого маршрута, конкурс пройдет на базе студии звукозаписи музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол».

«Мы всегда поддерживаем новые многообещающие проекты туристического бизнеса на Золотом кольце. Вокальных или даже просто музыкальных конкурсов, которые призваны охватить все Золотое кольцо, на сегодня нет, а что-то новое это всегда интересно. Абсолютно точно стоит попробовать себя даже тем, кто не занимается вокалом профессионально. Караоке для того и существует, чтобы петь для души, а мы с нашими партнерами и друзьями позаботились о том, чтобы подарки достались всем», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Конкурс будет проходить в два этапа: заочный и очный. Выступления сильнейших можно будет услышать вживую в одном из популярных развлекательных заведений города. В состав жюри проекта «Голос Золотого кольца» вошли экс-президент «Ярославского Рок-клуба», звукорежиссер студии «Музон», лидер группы «Корни Травы» Сергей Шишкин, российская джазовая певица, президент международного джазового фестиваля «Jazz Birds», основатель и руководитель вокальных студий «Призвание» и «Mila Svarovskaya Jazz Vocal School» Людмила Сваровская, режиссёр-постановщик и директор ярославского филиала академии Игоря Крутого Мила Хачанянц, ярославский телеведущий, лидер музыкальной группы «Пистолеты» Сергей Муканов.

«Мне очень нравится идея самого проекта. Конкурсов для тех, кто умеет петь всегда много, а для тех, кто хочет петь, к сожалению, нет. Караоке — особенный жанр и мы с командой профессиональных жюри будем оценивать и выбор песни, и исполнение, и артистизм. А призы наших партнеров обязательно дадут старт музыкальной жизни одного из призеров. Хочу пожелать всем удачи, ну, а с победителем мы увидимся в эфире программы Вечерний Фреш», — заявил член жюри Сергей Муканов.

«Голос Золотого кольца» определят 9 мая. Главным призом для победителя конкурса станет тур по «Золотому кольцу».

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