В Ярославле определят «Голос Золотого кольца»
Ярославль, 9 марта, 2021, 16:11 — ИА Регнум. 9 марта в Ярославле стартовал караоке-конкурс «Голос Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».
Проект запущен для развития новых музейных и туристических направлений знаменитого маршрута, конкурс пройдет на базе студии звукозаписи музея медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол».
«Мы всегда поддерживаем новые многообещающие проекты туристического бизнеса на Золотом кольце. Вокальных или даже просто музыкальных конкурсов, которые призваны охватить все Золотое кольцо, на сегодня нет, а что-то новое это всегда интересно. Абсолютно точно стоит попробовать себя даже тем, кто не занимается вокалом профессионально. Караоке для того и существует, чтобы петь для души, а мы с нашими партнерами и друзьями позаботились о том, чтобы подарки достались всем», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.
Конкурс будет проходить в два этапа: заочный и очный. Выступления сильнейших можно будет услышать вживую в одном из популярных развлекательных заведений города. В состав жюри проекта «Голос Золотого кольца» вошли экс-президент «Ярославского Рок-клуба», звукорежиссер студии «Музон», лидер группы «Корни Травы» Сергей Шишкин, российская джазовая певица, президент международного джазового фестиваля «Jazz Birds», основатель и руководитель вокальных студий «Призвание» и «Mila Svarovskaya Jazz Vocal School» Людмила Сваровская, режиссёр-постановщик и директор ярославского филиала академии Игоря Крутого Мила Хачанянц, ярославский телеведущий, лидер музыкальной группы «Пистолеты» Сергей Муканов.
«Мне очень нравится идея самого проекта. Конкурсов для тех, кто умеет петь всегда много, а для тех, кто хочет петь, к сожалению, нет. Караоке — особенный жанр и мы с командой профессиональных жюри будем оценивать и выбор песни, и исполнение, и артистизм. А призы наших партнеров обязательно дадут старт музыкальной жизни одного из призеров. Хочу пожелать всем удачи, ну, а с победителем мы увидимся в эфире программы Вечерний Фреш», — заявил член жюри Сергей Муканов.
«Голос Золотого кольца» определят 9 мая. Главным призом для победителя конкурса станет тур по «Золотому кольцу».