Бишкек, , 16:10 — REGNUM За годы работы в Киргизии «Газпром» потерпел огромные убытки, которые всё это время покрывала Россия. Об этом на заседании профильного парламентского комитета заявил заместитель гендиректора компании «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, размер этих убытков уже достиг 5,5 млрд рублей.

Алдаяров отметил, что несмотря на отсутствие какой-либо прибыли с киргизского рынка сбыта газа, российская компания чётко выполняет все взятые на себя обязательства по поставкам газа и развитию газовой инфраструктуры республики.

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