Абу-Даби, , 16:09 — REGNUM О договорённости России и ОАЭ вместе работать по вопросу организации всемирной выставки ЭКСПО в городе Дубае сообщил 9 марта российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном российский дипломат напомнил, что в Эмиратах недавно состоялись международные форумы вооружений и продовольствия. В этих мероприятиях участвовала Россия.

Лавров «Договорились взаимодействовать и по вопросам организации осенью этого года в Дубае всемирной универсальной выставки ЭКСПО, включая проведение в рамках этого форума Дня России».

Напомним, выставка ЭКСПО должна была стартовать в Дубае (ОАЭ) в 2020 году, но её перенесли на 2021 год: мероприятие откроется 1 октября и завершится 31 марта 2022 г. из-за ситуации с пандемией.

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