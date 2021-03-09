Екатеринбург, , 16:18 — REGNUM Законопроект о реновации жилья в Свердловской области получил одобрение жилищного комитета регионального Законодательного собрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа власти.

Согласно тексту документа, за региональными властями закрепляются полномочия в сфере комплексного развития территорий. В частности, установление порядка реновации и её границ, утверждение адресных программ по сносу, реконструкция объектов капитального строительства, а также выбор критериев, «которым должны соответствовать не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции многоквартирные дома».

В этом же законопроекте имеются нормы, регулирующие защиту жилищных прав жителей.

По словам председателя регионального Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, в регионе потребуется внедрить ещё ряд законов, чтобы полноценно организовать механизм комплексного развития территорий. В частности, нужно утвердить адресные программы развития мест с нежилой застройкой, установить критерии, по которым многоквартирные дома будут подлежать сносу или реконструкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соответствующий законопроект получил одобрение свердловского правительства.

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