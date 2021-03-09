Боковский район, Ростовская область, 9 марта, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Ростовской области установили место крушения советского штурмовика Ил-2, экипаж которого погиб 19 декабря 1942 года при освобождении станицы Боковской.

Штурмовики Ил-2

В районе хутора Коньков поисковики отряда «Патриот» подняли редуктор с коком воздушного винта двигателя АМ-38 штурмовика Ил-2. Фрагмент был передан в фонды районного краеведческого музея. Известно, что воздушным судном управляли лётчик-штурмовик 808-го авиационного полка Пётр Вычугжанин и стрелок Алексей Киселёв.

ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году поисковикам удалось восстановить картину боя неподалёку от реки Миус. Поисковики подняли части двигателя, редуктор, части фюзеляжа, номерные детали штурмовика Ил-2. Было установлено, что экипаж отправился на последнее боевое задание 19 августа 1943 года. Самолёт был сбит противником в районе хутора Мариенгейм.