Красногорск, , 16:30 — REGNUM В Подмосковье будет введена рассрочка оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этом 9 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Плата за ЖКУ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Свое решение он обосновал тем, что из-за сильных морозов в Подмосковье увеличилось энергопотребление, что привело к увеличению суммы в платежках за ЖКУ.

«Мы видим, что зима холодная. Энергопотребление растет в домах, как следствие людям приходят серьезные платежки — 10−12 тысяч рублей. Рассмотрите, там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени. Сделайте шаг навстречу, чтобы обеспечить ежемесячный платеж», — сказал Воробьев.

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