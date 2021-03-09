Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM За последние две недели 25 собак стали жертвами догхантеров в Нижнем Новгороде. В Канавинском районе городе найдено уже 10 трупов животных. Собак отравили «неизвестным ядом». Об этом написал телеграм-канал «Нижний №1» со ссылкой на ветеринарный госпиталь.

По данным зоозащитников, 20 из 25 погибших собак были бездомными. Больше всего трупов животных с признаками отравления найдено в микрорайоне Гордеевский.

«Догхантеры начали использовать какой-то новый, неизвестный яд. Тело собаки, которая от него умерла, уже направили на токсикологическое исследование, чтобы вычислить ядовитое вещество и найти противоядие», — сообщили в ветеринарном госпитале «Зоозащита НН».

Нижегородские СМИ сообщают, что с подобной проблемой жители сталкиваются практически ежегодно. Например, в 2020 году нижегородцы сообщали, что догхантеры разбрасывали отравленную колбасу на Гордеевке. Отраву нашли около дома № 30 по улице Генерала Зимина. Тогда ветеринары заключили, что животных пытались отравить таблетками от эпилепсии.

В Уголовном кодексе Российской Федерации за жестокое обращение с животны предусмотрено наказание. Согласно части 1 статьи 245 живодеру может грозить штраф, исправительные работы до одного года, ограничение свободы до одного года или арест до шести месяцев.