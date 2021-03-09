Брюссель, , 16:00 — REGNUM Лишённый Европарламентом депутатской неприкосновенности экс-глава правительства Испании Карлес Пучдемон заявил о готовности предстать перед бельгийским судом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Карлес Пучдемон Premsa.gencat.cat

«Разумеется, я и мои коллеги как всегда будем в распоряжении бельгийского судьи, но мы также оспорим решение Европейского парламента в Европейском суде общей юрисдикции», — сказал Пучдемон.

Он назвал дату лишения своей неприкосновенности как депутата Европарламента «грустным днём» для европейской инстанции: «Мы потеряли наш иммунитет, но Европейский парламент потерял больше, и как следствие, европейская демократия. Это очевидный случай политического преследования».

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