Киев, , 16:08 — REGNUM С 2010 года рождаемость на Украине снизилась примерно на 40%. Об этом свидетельствуют данные ресурса Opendatabot.

Согласно опубликованным данным, в 2010 году на Украине родилось 497 тыс. детей, а в 2020 — 293 тыс.

За последние три года на Украине ежемесячно рождалось в среднем около 26 тыс. человек, больше всего — в июле 2018 года. В этот месяц родился 31 461 ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на Украине зафиксировали рекордную смертность за последние три года. Скончались 616 тыс. 835 человек.

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