Москва, , 15:57 — REGNUM Подвижность российского рубля 9 марта сохраняется, пожалуй, даже избыточно высокой на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Рубль сейчас стоит ровно между двух огней — дорогой нефтью и крепким долларом, — а потому его бросает из жара в холод и обратно.

Доллар США к середине сессии 9 марта торгуется по 73,98 руб. и останется пока в пределах 73,50−74,50 руб.

Внутридневная волатильность вместе с расширенным торговым днем делают свое дело, и создается впечатление, что рубль все время куда-то движется, хотя на самом деле это не так — среднесрочный срез не меняется.

Евро стоит 88,09 руб., и теперь стоит сместить границы торгового коридора для пары евро/рубль ниже, к 87,50−91,00 руб.

Евро слабеет за счет натиска рубля с поддержкой дорогой нефти и на фоне слабости курса единой европейской валюты на мировом валютном рынке», — считает эксперт.

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