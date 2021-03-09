Пекин, , 15:57 — REGNUM Власти Узбекистана планируют закупить в Китае более 1 млн доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001. Об этом заявил министр инновационного развития республики Иброхим Абдурахмонов в интервью «Синьхуа».

По его словам, совместная узбекистанско-китайская разработка безопасна и эффективна. Третий этап испытания начался в Узбекистане в декабре 2020 года — в исследовании приняли участие более 7 тыс. добровольцев.

Министр отметил, что вакцина поступит в республику в середине марта. Это позволит начать массовую вакцинацию населения, сказал Абдурахмонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан зарегистрировал вакцину против коронавируса ZF-UZ-VAC 2001 1 марта 2021 года. Кроме того, процесс регистрации также проходит российская вакцина «Спутник V».

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