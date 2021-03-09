Пекин, , 16:08 — REGNUM Некоторые учёные пытаются дискредитировать результаты совместной работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и китайских специалистов по выявлению источника происхождения вируса SARS-CoV-2. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 9 марта, комментируя публикацию американской газеты The Wall Street Journal о промежуточном докладе ВОЗ.

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Представитель МИД подчеркнул, что Китай и ВОЗ провели совместное исследование, а не расследование. Авторы письма, о котором писала газета, стремятся оклеветать и КНР, и ВОЗ.

Он напомнил, что ВОЗ составила список экспертов для своей миссии и программу их визита, а власти КНР предоставили специалистам всю необходимую помощь и передали им нужную информацию.

Выводы экспертов объективны, научны и авторитетны. Те же учёные, о которых пишет американская газета, политизируют проблему происхождения коронавируса, искажают выводы миссии и раздувают вопрос о необходимости расследования, исходя из презумпции виновности.

Такие действия не могут помогать международному сотрудничеству в области борьбы с пандемией, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Напомним, в начале марта в The Wall Street Journal вышла статья с мнением 26 экспертов о том, что основные выводы сотрудников миссии ВОЗ несостоятельны. Как сообщало ИА REGNUM, в январе в китайский Ухань прибыли эксперты ВОЗ, чтобы изучить происхождение коронавируса нового типа.

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