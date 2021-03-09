Нижний Новгород, , 15:52 — REGNUM Самая низкая температура воздуха в Нижнем Новгороде установится в ночь на 11 марта. С 9 по 12 марта возможны снегопады. Небольшое прояснение ожидается только к концу недели. Об этом сообщили синоптики 9 марта.

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Во вторник, 9 марта днем ожидается небольшой снег, температура воздуха составит около — 13 °C. К ночи похолодает до — 17 °C.

В среду, 10 марта по прогнозам синоптиков снегопад и падение температуры продолжатся. Ночью столбики термометра опустятся до отметки в — 22 °C. Днем воздух прогреется до — 20 °C.

В ночь на четверг, 11 марта температура воздуха будет самой низкой на этой неделе и составит — 16 °C — 23 °C. Днем потеплеет до — 19 °C.

В пятницу, 12 марта, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду без осадков. Воздух днем прогреется до — 6 °C — 10 °C. К ночи снова похолодает, но уже не так сильно — до — 12 °C.

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