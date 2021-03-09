Минск, , 15:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1073 и превысило 297,5 тыс. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 297 514 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в стране было зафиксировано восемь скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 2055.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 288 049 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 5 025 044 теста на SARS-CoV-2.

Отметим, сутками ранее в Белоруссии выявили 930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.