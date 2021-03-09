Мцхета, , 16:06 — REGNUM Мцхетский районный суд Грузии признал пятерых обвиняемых в преднамеренном убийстве 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили виновными. Об этом 9 марта сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, суд установил, что обвиняемые избили Шакарашвили, после чего сбросили в реку, где он утонул. Все пятеро признаны виновными в предумышленном групповом убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Сообщается, что трёх участников убийства, которые являются совершеннолетними, суд приговорил к 16 годам тюремного заключения. Двое других ещё не достигли совершеннолетия, им приговор будет объявлен 16 марта.

Напомним, тело Шакарашвили было найдено в реке Арагви в июне 2020 года недалеко от города Мцхета. Позже стало известно, что у него перед смертью был конфликт с группой молодых людей. По подозрению в убийстве футболиста изначально задержали 17 человек. Дело получило большой общественный резонанс в Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело об убийстве футболиста в Грузии: обвиняемые объявили голодовку