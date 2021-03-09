Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Американский предприниматель создал службу, в рамках которой желающие привиться от коронавируса, но не находящиеся в соответствующих категориях, могут получить укол препаратами, предназначенными на выброс, об этом 9 марта сообщает New York Post.

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Речь идет о службе, получившей название Dr. B. За ее созданием стоит Сайрус Массуми, основатель компании бронирования медицинских услуг Zocdoc. По его словам, цель предприятия состоит в том, чтобы не допустить бесцельного расходования ценных препаратов, что достигается с помощью соединения желающих с поставщиками, у которых есть неиспользованные вакцины, близкие к концу срока годности.

«Площадки вакцинации по всей стране столкнулись с ситуацией, когда пациенты в 20 — 30% случаев отменяли или не приходили на вакцинацию прививки, и это приводило к тому, что некоторые вакцины тратились зря», — отметил изданию основатель проекта Массуми.

Массоуми подчеркнул, что в худшем случае вакцины утилизируются, но в других случаях они распределяются случайным образом, например, кому-то, «кто стоит в очереди, чтобы купить картофельные чипсы в аптеке», или друзьям поставщиков вакцин. На данный момент проект Dr. B запустил пилотные программы в двух пунктах распространения вакцины — один в штате Арканзас и один в Квинсе. В списке ожидания находятся по крайней мере 200 поставщиков в 30 штатах.

Хотя те, кто еще не имеет права на прохождение плановой вакцинации, могут получить доступ к препарату посредством этого проекта, он тем не менее в первую очередь нацелен для те группы населения, которые в наибольшей степени нуждаются в вакцине. Так, первые три жителя Нью-Йорка, воспользовавшиеся этой услугой, были все люди из приоритетных групп, которые имеют право на нее, но не смогли записаться на прием самостоятельно.

При подписке на услугу людей просят указать свой возраст, почтовый индекс, род занятий и любые ранее существовавшие проблемы со здоровьем, которые могут привести к осложнениям в случае заражения коронавирусом. Когда поставщик сообщает системе, что у них есть неиспользованные дозы, ресурс с помощью алгоритмов сначала оповещает тех людей, которые имеют наивысший приоритет в этой конкретной географической области — например, медицинских работников или пожилых людей — о наличии вакцины.

В зависимости от того, как быстро истечет срок действия доз, «пациентам» Dr. B иногда дается всего 15 минут на то, чтобы пройти вакцинацию укол, прежде чем его предложат кому-то еще по списку. Если никто из подходящих групп не принимает, люди, которые еще не имеют права, могут занять место.

«Система разработана так, чтобы вакцина не была потрачена впустую», — сказал Массоуми, добавив, что различные алгоритмы сайта «динамичны в зависимости от количества оставшегося времени вакцины» и оптимизированы для определения приоритетов наиболее нуждающихся.