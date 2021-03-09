Калуга, , 16:53 — REGNUM На основе мониторинга жалоб в социальных сетях за минувшие десять дней Центр управления регионом выявил три «точки напряженности», сообщает 9 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания приятельства Калужской области

Жители области пишут в сетях о плохом состоянии дорог, социальном обслуживании граждан, предоставления им социальных выплат, а также о протечках кровель в многоквартирных домах после снегопадов и таяния снега.

Губернатор Владислав Шапша обратил внимание глав администраций муниципалитетов и руководителей ведомств на важность своевременного решения проблем, волнующих жителей и их информирования о реальном положении дел. В частности, региональному министерству труда и социальной защиты руководитель области рекомендовал усилить работу по своевременному оформлению и производству социальных выплат.

«Никаких задержек и оснований для тревог у граждан быть не должно», — сказал Владислав Шапша.

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