Сеул, , 16:02 — REGNUM Общий объем чистой прибыли банков в Южной Корее в 2020 году составил 12,3 трлн вон (~$10,8 млрд), что на 11,5% меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

По их словам, снижение прибыли кредитных организаций связано с тем, что в прошлом году банки увеличили на 88,7% резервы на покрытие убытков по ссудам, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Между тем, процентный доход банков вырос на 0,5% и составил 41,2 трлн вон (~$36,2 млрд), а непроцентный доход — на 800 млрд вон (~$703 млн), до 7,3 трлн вон (~$6,4). Чистая процентная маржа банков составила 1,41%, что является самым низким показателем в истории.

Рентабельность активов кредитных организаций упала на 0,1%, до 0,42%, а рентабельность собственного капитала — на 1,09%, до 5,63%.

Рентабельность собственного капитала — показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации.

Рентабельность активов — финансовый показатель, отражающий эффективность использования активов компании для генерации выручки.