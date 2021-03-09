Нижний Новгород, , 15:48 — REGNUM В Нижегородском государственном педагогическом университете им. Козьмы Минина стартовал окружной полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней с 9 по 11 марта. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Торжественное открытие полуфинала началось с видеообращения руководителя проекта «Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия — страна возможностей» Андрея Богданцева: «Уважаемые участники, вы уже проделали серьезную работу, прошли в полуфинал конкурса «Учитель будущего. Студенты», доказали право представлять свой регион и свой вуз на всероссийском уровне. Наша основная задача — дать шанс активной, талантливой молодежи проявить себя, открыть новые пути для профессионального развития. Уверен, конкурсные испытания будут интересными и полезными для вашей будущей педагогической деятельности. Впереди у вас три насыщенных дня полуфинала. Вы проявите свои умения и навыки, научитесь новому, познакомитесь со студентами из других регионов Приволжского федерального округа. Желаю вам получить удовольствие от участия в конкурсе, удачи!»

От Приволжского федерального округа приглашение в полуфинал конкурса получили 100 студентов, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. От Республики Татарстан приглашены 18 участников, от Пермского края — 11 полуфиналистов, от Удмуртской Республики — 10 студентов, по 9 участников получили приглашения от Республики Мордовия и Нижегородской области, от Пензенской области — 8 конкурсантов, от Саратовской области — 7 студентов, по 6 полуфиналистов — от Оренбургской и Самарской областей, а также от Республики Башкортостан, 5 участников приглашены от Чувашской Республики, по 2 студента от Республики Марий Эл и Ульяновской области и 1 полуфиналист от Кировской области.

С напутствием к участникам полуфинала обратилась министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова: «Дорогие друзья! Рада, что вам удалось собраться сегодня в этом зале, потому что те этапы, которые вы проходили в формате онлайн, они, несомненно, научили многому, но, когда дело доходит до полуфинала и финала, почувствовать ауру и конкурентное состояние можно именно в таком формате. Я сама лично очень люблю все проекты платформы «Россия — страна возможностей», она уникальна во всех смыслах, потому что она дает возможности попробовать и прочувствовать себя. Важно, что вы не побоялись принять участие в конкурсе, потому что, безусловно, только люди с активной жизненной позицией не боятся пробовать новое. За вами будущее России и, в частности, нашего образования, потому что нам нужны свежие кадры и свежие идеи».

Она отметила, что площадкой для проведения полуфинала был выбран Мининский университет — один из вузов, которые имеют устойчивые традиции педагогического образования и выразила надежду, что в финале среди будет представителей Приволжского федерального округа будут и студенты Мининского университета.

«Проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» — это старты которые открываются перед вами, нужно только не бояться пробовать новое, проверять себя, свои силы. Даже те, кто не станут финалистами, все равно будут в выигрыше — они получат сильное превращение своих компетенций, которое невозможно получить ни в одном теоретическом курсе. Я вас поздравляю, желаю вам удачи!» — подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

На торжественной церемонии открытия полуфинала выступил и. о. ректора Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина Виктор Сдобняков: «Для Мининского университета — честь стать профессиональной площадкой проведения третьего полуфинала Всероссийского конкурса «Учитель будущего. Студенты». В этом году наш вуз отмечает 110-летие, и хочу отметить особый смысл того, что юбилейный год включает события подобного уровня. Миссия конкурса — выявление и развитие талантов, повышение качества образования — созвучны нашему видению развития университета и образовательной политике страны в целом. Принципиальная особенность конкурса в том, что все задания выполняются в режиме реального времени, это позволяет оценить способность участников проявлять как навыки командной работы, так и лидерские качества. На мой взгляд, конкурс формирует команду единомышленников, из которых и будет складываться сообщество учителей будущего».

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов Приволжского федерального округа выбрали русский язык, психологию и педагогику, метапредмет (совокупность различных предметов, которые преподаются в начальной школе), обществознание и математику.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий, будет сформирован индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

Конкурсная программа включает в себя кейс-турнир (решение психолого-педагогических кейсов); проектный спринт «Школа будущего» (разработка решений для школ региона); стратегическую игру «Педагогический ориентир».

В рамках полуфинала для участников также пройдут такие мероприятия как нетворкинг, педагогические мастерские, культурно-образовательная программа, а также открытая лекция на тему: «Учить воспитывая и обучая воспитать», которую проведет кандидат исторических наук, доцент, председатель Волгоградского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Виктор Степаненко.

По итогам окружного полуфинала будут определены студенты, которые примут участие в финале конкурса.

Финалисты получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также в Образовательном центре «Сириус».

Цель конкурса - поиск, развитие и поддержка студентов, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с системой образования (в том числе студенты любых вузов, которые планируют или уже работают в системе дополнительного образования, планируют получить вторую специальность «педагог» или являются участниками студенческих педагогических отрядов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профессиональный конкурс «Учитель будущего. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».